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Bakan Albayrak bankacılarla toplantı yaptı

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık"

Bakan Albayrak bankacılarla toplantı yaptı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankacılık sektörünün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikaları, sektör temsilcileri ile gerçekleştirdikleri kapsamlı istişare toplantısında ele aldıklarını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bankacılık sektörü ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bakan Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) de katılım gösterdiği toplantıya ilişkin olarak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık." ifadesini kullandı.

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TwitterHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakBankacılık Sektörü
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