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Bakan Albayrak duyurdu: Beyanname süresi uzatıldı!

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda alınan yeni kararları duyurdu.

Bakan Albayrak duyurdu: Beyanname süresi uzatıldı!
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* Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

* Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.

* Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

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Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakKatma Değer VergisiKoronaCoronaVirüsSalgın
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