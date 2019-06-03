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Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor"

Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının, "yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu" belirtti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." ifadesini kullandı.

Enflasyon, mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. Mayısta, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,95, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,67 oranında arttı.

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Hazine Ve Maliye BakanıEnflasyon RakamlarıBerat Albayrak
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