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Bakan Albayrak, gençlerle MTA Oruç Reis gemisini ziyaret etti

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, mühendislik ve çeşitli branşlarda okuyan 20 üniversite öğrencisiyle MTA Oruç Reis sismik arama gemisini ziyaret etti

Bakan Albayrak, gençlerle MTA Oruç Reis gemisini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, mühendislik ve farklı branşlarda okuyan 20 üniversite öğrencisiyle birlikte MTA Oruç Reis sismik arama gemisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve gençlere gemi hakkında bilgi verdi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali kapsamında Yenikapı sahiline yanaştırılan MTA Oruç Reis gemisine Bakan Albayrak ve öğrenciler bot ile gitti.

Türkiye'nin milli sismik arama gemisi MTA Oruç Reis'i aralarında mühendislik ve farklı branşlarda okuyan 20 üniversite öğrencisiyle ziyaret eden Albayrak, öğrencilere gemi hakkında bilgi verdi, gemi yetkililerinden de bilgi aldı.

Albayrak, bu sırada MTA Oruç Reis'in en ileri teknolojiye sahip, yerli ve milli bir gemi olarak petrol ve gaz arama çalışmaları yapacağını belirterek, öğrencilere "Bunun daha iyisini inşallah ileride sizler yapacaksınız." dedi.

Albayrak, ardından öğrencilerle gemide yemek yedi.


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