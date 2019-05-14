Bakan Albayrak iftarda Kılıç ailesine misafir oldu

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iftar ziyaretleri kapsamında Kadir ve Suna Kılıç çiftinin evine misafir oldu.

Albayrak, Twitter hesabından, misafiri olduğu Kılıç ailesinin fertleriyle iftar sofrasında çektirdirdiği fotoğrafları paylaştı.

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İftarda Şeymanur, Sümeyye, Fatmanur, Ayşe ve Betül isimlerinde dünya tatlısı kızlarıyla, Kadir Bey ve Suna Hanım'a misafir olduk. Beş kızdan sonra ilk erkek çocuklarını bekleyen Kılıç ailesinin Mustafa Emin'e sağlıkla kavuşmalarını ve mutluluklarının daim olmasını diliyorum."