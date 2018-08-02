Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Trabzon Bursa TİCARET
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

Bakan Albayrak inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi - Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı

Bakan Albayrak inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı.

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak, ekonomide orta vadeli politikaların hazırlanması kapsamında tüm paydaşlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce akademisyenleri, ekonomistleri ve iş insanlarını dinleyen Albayrak, inşaat sektörünün dernek ve çatı kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Görüşmeye İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ve Genel Sekreteri Doğan Selçuk Öztürk ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu katıldı.

Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı. Görüşmenin, sektörün sorunlarının ve hedeflerinin detaylı olarak ele alınması açısından oldukça verimli olduğu ifade edildi.

- Albayrak'tan OVP mesajı

Albayrak'ın, başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla, onların da gündemlerine yanıt verecek bir orta vadeli program (OVP) için detaylı çalışmaların sürdüğünü belirttiği öğrenildi. Bu kapsamda, kısa vadeli sorunların yanında, hedeflenen sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için inşaat sektörünün nasıl konumlandırılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, sektörde değer zincirinin bir bütün oluşturması ve yönetilmesiyle ilgili atılacak adımlar da değerlendirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GYODERHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakİNDERKonutder
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5