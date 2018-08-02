Bakan Albayrak inşaat sektörü temsilcileriyle buluştu

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı.

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak, ekonomide orta vadeli politikaların hazırlanması kapsamında tüm paydaşlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce akademisyenleri, ekonomistleri ve iş insanlarını dinleyen Albayrak, inşaat sektörünün dernek ve çatı kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Görüşmeye İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ve Genel Sekreteri Doğan Selçuk Öztürk ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu katıldı.

Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı. Görüşmenin, sektörün sorunlarının ve hedeflerinin detaylı olarak ele alınması açısından oldukça verimli olduğu ifade edildi.

- Albayrak'tan OVP mesajı

Albayrak'ın, başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla, onların da gündemlerine yanıt verecek bir orta vadeli program (OVP) için detaylı çalışmaların sürdüğünü belirttiği öğrenildi. Bu kapsamda, kısa vadeli sorunların yanında, hedeflenen sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için inşaat sektörünün nasıl konumlandırılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, sektörde değer zincirinin bir bütün oluşturması ve yönetilmesiyle ilgili atılacak adımlar da değerlendirildi.