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Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık"

Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile görüştü
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettikleri seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tria'yı İstanbul'da misafir ettiklerini belirtti.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Bakan Albayrak, "Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.





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Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrakİtalya Ekonomi Ve Maliye Bakanı Giovanni Tria
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