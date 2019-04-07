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Bakan Albayrak reform paketini açıklayacak

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna duyuracak

Bakan Albayrak reform paketini açıklayacak
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini kamuoyuna duyuracak.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Albayrak söz konusu reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla paylaşacak.

Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

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Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakReform Paketi
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