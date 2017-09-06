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Bakan Albayrak, Sofya'da temaslarda bulundu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Enerji Bakanı Temenuzkha Petkova ile Sofya'da bir araya geldi - Görüşmelerde, doğalgaz ve elektrik alanındaki işbirlikleri ele alınırken, bu alanlardaki yüksek işbirliği potansiyelini harekete geçirme konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi

Bakan Albayrak, Sofya'da temaslarda bulundu

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Enerji Bakanı Temenuzkha Petkova bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki enerji işbirliğine ilişkin meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Sofya'ya ulaşan Albayrak'ı Bulgaristan Enerji Bakanı Petkova karşıladı.

İki bakan, başbaşa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Her iki bakanın, doğalgaz ve elektrik alanlarında yüksek işbirliği potansiyelini harekete geçirme konusunda mutabakata vardıkları ifade edildi.

Albayrak ve Petkova'nın, Türkiye-Bulgaristan Enterkonektör (ITB - ortak doğalgaz iletim ağı) Projesinin gerçekleştirilmesi için kararlılıklarını bildirirken, gerekli olan çalışmaların başlaması için iki hükümetin güçlü desteği olduğunu belirttikleri öğrenildi.

Bakanların ayrıca, ülkeleri arasındaki net transfer kapasitesinin artırılarak, Avrupa Elektrik İletim Ağı (ENTSO-E) bölgesine enerji ticareti hacminin büyütülmesi ve ENTSO-E bağlantısının güçlendirilmesine yönelik yatırım çalışmalarını destekledikleri bildirildi.

Albayrak, Enerji Bakanı Petkova ve heyetler arası görüşmenin ardından, Bulgaristan Başbakan Borissov tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji işbirliğine ilişkin meselelerin ele alındığı belirtildi.

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BulgaristanDOĞALGAZElektrikEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakEnterkonnektör
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