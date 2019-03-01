Bakan Albayrak'tan dengelenme mesajı

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini ifade ederek, Merkez Bankasının altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.



