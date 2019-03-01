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Bakan Albayrak'tan dengelenme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme döneminin etkisinin her alanda görüldüğünü belirterek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.

Bakan Albayrak'tan dengelenme mesajı
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Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini ifade ederek, Merkez Bankasının altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.

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Berat AlbayrakHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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