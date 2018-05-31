Bakan Albayrak'tan esnaf ziyareti - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ilçe esnafını ziyaret etti.

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe ilçe esnafını ziyaret etti.

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı önünden başlayarak esnaflarla sohbet eden Albayrak, esnafların sorunlarını ve ekonomiye ilişkin görüşlerini dinledi.

Albayrak, esnaflarla konuşmasında, AK Parti iktidarı boyunca ekonomiyi dört kat büyüttüklerini, ihracatın da öncesine oranla çok daha hızlı geliştiğini dile getirdi.

Bir esnafın AK Parti iktidarına yönelik eleştirisine cevabında Albayrak, "Hiç merak etmeyin daha iyi olacak. Ben farklı, siz farklı düşünüyorsunuz. Farklı düşüneceğiz, halka anlatacağız ki kim haklıysa ona gitsin. 16 yıldır AK Parti güzel işler yapıyor. Türkiye'nin 16 yıldır nereden nereye geldiğini gören her vatandaş gibi inşallah sizi de davet ediyoruz." dedi.

Ziyareti sırasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Albayrak, esnafın ve vatandaşın taleplerini dinledikten sonra ilçeden ayrıldı.

