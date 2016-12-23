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Bakan Albayrak'tan Egegaz'a ziyaret

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Aliağa ilçesindeki Egegaz LNG Terminalinde incelemede bulundu

Bakan Albayrak'tan Egegaz'a ziyaret

İZMİR (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yeni yatırımla günlük kapasitesi 24 milyon metreküpe çıkarılan Aliağa ilçesindeki Egegaz LNG Terminalinde incelemelerde bulundu.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Türkiye’nin ilk yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz terminali (FSRU) ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite yatırımlarının hizmete açılması töreninin ardından Egegaz’ın Aliağa ilçesindeki terminaline geçti.

Bakan Albayrak’ı tesis girişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Egegaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Çolakoğlu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akbal, Çolakoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu karşıladı.

Devreye alınan tanklar ve terminal binasında incelemede bulunan Bakan Albayrak, Egegaz Başkan Vekili Mehmet Çolakoğlu ve Genel Müdür İbrahim Akbal’dan bilgi aldı.
Çolakoğlu, 1998 yılında devreye alınan tesisin sisteme günlük doğalgaz basma kapasitesinin 16 milyondan 24 milyon metreküpe yükseldiğini, gelecek yaz da 40 milyon metreküpe çıkarak önemli bir doğalgaz giriş noktası haline geleceklerini söyledi.

Aliağa'da devreye alınan yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz terminalinin (FSRU) ilk yatırım tutarının 326 milyon lira, yıllık işletme giderinin ise 200 milyon lira olduğu belirtildi.

Berat Albayrak, Egegaz terminalindeki incelemenin ardından helikopterle İzmir’in Kiraz ilçesine hareket etti.

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AliağaBerat AlbayrakEgegazFSRUMehmet Çolakoğlu
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