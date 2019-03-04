Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin dünya Bursa
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek" - "Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir" - "2019'u Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam"

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
banner17

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamının, alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini ve enflasyonun gerilemeye devam edeceğini belirterek, "Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Tüketici fiyat endeksinin şubat ayında yüzde 0,16 artarak beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret eden Albayrak, yıllık tüketici enflasyonunun ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 ile yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleştiğini aktardı.

Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19,02'den yüzde 18,12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat endeksindeki ciddi düşüş de enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz"

Önümüzdeki sürecin enflasyon açısından çok daha iyimser olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019'u Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakTanzim SatışTÜFE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5