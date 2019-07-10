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Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısına ilişkin açıklama

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık" - "Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük" - Toplantıda, TCMB İletişim Başdanışmanı Gökay Otyam'a, FiKKO'nun ve çatısı altındaki kuruluşların iletişim koordinasyonu görevi verildi

Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısına ilişkin açıklama
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) bugün toplandığını belirterek, "Toplantıda, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FİKKO toplantısının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplantıda, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve Türkiye'ye olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldıklarını belirten Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük."

- TCMB İletişim Başdanışmanı Otyam'a iletişim koordinasyonu görevi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İletişim Başdanışmanı Gökay Otyam'a, FiKKO'nun ve çatısı altındaki kuruluşların iletişim koordinasyonu görevinin verildiği ifade edildi.



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