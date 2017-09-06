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Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına tepki

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: - "Bölge insanının daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için alın teri döken işçilerimize yapılan bu menfur saldırı ile hain terör örgütü neye hizmet ettiğini bir kez daha gösterdi" - "Bölücü örgütün hain tuzaklarına ve saldırılarına inat bu ülkenin insanını yaşatmak, daha iyi bir yaşam sunabilmek için ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz" - "Her fırsatta terör örgütünün uzantıları ile aynı karede yer almaktan sıkılmayan siyasiler de hain örgütün masum işçileri, sivilleri katletmesine karşı tepki ortaya koymak yerine, terörle mücadelenin en etkili alanlarından biri olan SİHA'ları hedef alarak adeta örgüt sözcülüğüne soyunmuş durumda"

Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına tepki

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce enerji nakil hatlarında çalışan işçilere yönelik saldırıya ilişkin, "Bölge insanının daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için alın teri döken işçilerimize yapılan bu menfur saldırı ile hain terör örgütü neye hizmet ettiğini bir kez daha gösterdi. Bölücü örgütün hain tuzaklarına ve saldırılarına inat bu ülkenin insanını yaşatmak, daha iyi bir yaşam sunabilmek için ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Hakkari'nin Yüksekova'ya bağlı Çobanpınar köyündeki enerji nakil hatlarında çalışan işçilere yapılan saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, bu saldırı sonucunda Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (Van EDAŞ) personeli iki işçinin şehit olduğunu ve 3 işçinin yaralandığını anımsattı.

PKK'lı teröristlerin insanlara fayda sağlayacak her adımın ve hizmetin düşmanı olduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"Bölge insanının daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için alın teri döken işçilerimize yapılan bu menfur saldırı ile hain terör örgütü neye hizmet ettiğini bir kez daha gösterdi. Bölücü örgütün hain tuzaklarına ve saldırılarına inat bu ülkenin insanını yaşatmak, daha iyi bir yaşam sunabilmek için ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Hain ve bölücü terör örgütü, bugüne kadar ihanet ettikleri ve acımasızca saldırdıkları insanımızın alın terinde boğulacaktır. Bugün bir kez daha hain terör örgütü, Kürtleri katlederken, kendisini sözde Kürtlerin temsilcisi görenler, hain terör örgütünün katliamlarına seyirci kalmaya, üç maymunu oynamaya devam ediyor."

Bakan Albayrak, her fırsatta terör örgütünün uzantıları ile aynı karede yer almaktan sıkılmayan siyasilerin de hain örgütün masum işçileri, sivilleri katletmesine karşı tepki ortaya koymak yerine, terörle mücadelenin en etkili alanlarından biri olan silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alarak "adeta örgüt sözcülüğüne soyunmuş" durumda olduğunu belirtti.

Siyasilerin bu aymazlığa dur demedikleri sürece halkın nezdinde terör örgütü ile birlikte silinip gitmeye mahkûm kalacaklarına işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:

"İçeride ve dışarıda terör odaklarının hain saldırılarına maruz kalan ülkemize ve milletimize yönelen bütün tehditler ortadan kalkıncaya ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Milli birlik ve beraberliğimizi, vatanımızı, devletimizi ve bayrağımızı hedef alan her kişi, kurum ve onların destekçileri yürütülen bu mücadelenin kararlığı karşısında her zaman yok olmaya mahkûmdur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan işçilerimize Cenab-ı Hak’tan acil şifalar diliyorum."

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakHakkari'deki Terör SaldırısıVan EDAŞ
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