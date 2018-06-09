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Bakan Albayrak'tan, İnce'ye "bor" yanıtı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: - "(CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'bordan cam üreteceğiz' açıklamasına ilişkin) Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan" - "Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak en son teknoloji ile borun hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış"

Bakan Albayrak'tan, İnce'ye

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Bordan cam üreteceğiz." açıklamasına ilişkin, "Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış." dedi.

Bakan Albayrak, Pendik'te esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Daha sonra, şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi'nin açılışına katılan Albayrak, spor kompleksinin 15 Temmuz şehidinin ismini taşıdığını belirterek, şehitlerin birer "kutup yıldızı" olduğunu ifade etti.

Albayrak, "Şehitlerin isimleri yaşatıldığı sürece Türkiye'nin birliğine göz koyanlar bir daha bu ülkeye el uzatmaya cesaret edemezler." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kendisine Akıncı Üssü Davası'yla ilgili son bir gelişmeyi anlattığını belirten Albayrak, "Bu davada yargılanan subayların geçen hafta son savunmalarını yaparak, mahkemenin artık bunlarla ilgili karar vermesi gerekiyordu ama bunlar son savunmalarını 25 Haziran'dan sonrasına ertelemek istediklerini söylemişler. 24 Haziran'dan sonra siz ne umuyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Bunu bir kenara koyalım." diye konuştu.

Albayrak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne giderken kimlerin kimlerle beraber olduğuna, kimlerin neler umduğuna iyi bakmak gerektiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, "ufak tefek yeni türeyen" partiler olduğunu ve seçime giderken partilerin çoğunun seçim beyannamelerinde de FETÖ veya FETÖ ile mücadeleye ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığına işaret ederek, "PKK ve terör örgütleriyle savaşarak, ülkeyi bölmeye çalışanların gözünü oymak için sınır ötesi operasyonlarda mücadele eden askerlerimize kimler neler söylüyor, görüyoruz. Kimler kimlerle beraber, görüyoruz." dedi.

Seçim beyannamelerinde enerjiyle ilgili vadedilen birçok icraatın AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirildiğini ve daha da ötesini yapacaklarını vurgulayan Albayrak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "bordan cam üreteceğiz" açıklamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Bakan Albayrak, "Geçen gün gördük, ana muhalefetin adayı. Adam diyor ki 'biz bordan cam üreteceğiz'. Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak, en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış." değerlendirmesini yaptı.

Albayrak törenin ardından, şehit Yalçın Aran'ın eşine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı, çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.

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BORBor StratejisiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakŞehit Yalçın Aran Spor Kompleksi
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