Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon food istanbul
Bisikletli Yaşam Girişimi
Bisikletli Yaşam Girişimi
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Sayın Valimize dedim ki; devlet olarak en ufak tavizimiz yok, hangi yatırımcı olursa olsun bizim amacımız istihdamın, yatırımın önünü açmak lakin gerek insan, tabiat, çevre odaklı yaklaşıma aykırı hangi firma varsa gerekeni yapma konusunda size yetki. Biz devlet olarak arkanızdayız"

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu
banner17

AYDIN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, insan ve çevre odaklı yaklaşıma aykırı hareket eden firmalara taviz göstermeyeceklerini söyledi.

Bakan Albayrak, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü yeni hizmet binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede müthiş bir heyecan ve ev sahipliğiyle karşılandığını kaydetti.

Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi ve maliye politikalarının içine çok önemli değişim ve dönüşüm reformları koyduklarına işaret eden Albayrak, mükellef odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Berat Albayrak, Nazilli ve Aydın'ın bölge istihdamına katkı sunacak jeotermal gibi birçok alanda potansiyele sahip olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bir konu dikkatimi çekti, Aydın'ımız özellikle jeotermal alanında çok önemli bir ilimiz ama gelin görün ki burada özellike insan, çevre, tabiat odaklı olması gereken enerji yatırım yaklaşımına bazen uzak reaksiyon gösteren firmalar varmış. Bunu duyunca Sayın Valimize dedim ki; devlet olarak en ufak tavizimiz yok, hangi yatırımcı olursa olsun bizim amacımız istihdamın, yatırımın önünü açmak, lakin insan, tabiat, çevre odaklı yaklaşıma aykırı hangi firma varsa gerekeni yapma konusunda size yetki. Biz devlet olarak arkanızdayız. "

Açılışın ardından binayı gezen Albayrak, personel ile fotoğraf çektirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakHazine Ve Maliye BakanıNazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5