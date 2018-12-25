Bakan Albayrak'tan

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim.

Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."



