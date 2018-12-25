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Bakan Albayrak'tan "İsrail'e gönderildi" iddiasına yalanlama

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık"

Bakan Albayrak'tan
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim.
Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakIsrail
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