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Bakan Albayrak'tan kadınlar günü mesajı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Albayrak, bakanlıkta düzenlen etkinlikte, "Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten...

Bakan Albayrak'tan kadınlar günü mesajı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Albayrak, bakanlıkta düzenlen etkinlikte, "Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu günün cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

Bakanlık birimlerini de ziyaret eden Albayrak, kadın çalışanlara karanfil verdi.

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Anahtar Kelimeler:
8 Mart Kadınlar GünüEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
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