Bakan Arslan, KKTC Ulaştırma Bakanı Dürüst ile görüştü

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerin geleceğe güvenle bakmaları ve gelişmişlik düzeyinin artırılmasını önemsediğini belirterek, "Bu önem çerçevesinde özellikle ulaştırma altyapısı konusunda daha iyi bir noktaya gelebilmeleri adına her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Bakan Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile makamında bir araya geldi.

Arslan, yaptığı açıklamada, Dürüst ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin, Kıbrıslı Türklerin geleceğe güvenle bakmalarını ve gelişmişlik düzeylerinin artırılmasını önemsediğini ifade eden Arslan, "Bu önem çerçevesinde özellikle ulaştırma altyapısı konusunda daha iyi bir noktaya gelebilmeleri adına her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.

KKTC'de ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ilişkin birçok faaliyeti Bakan Dürüst ile yürüttüklerini belirten Arslan, "2004'ten 2015 yılına kadar 300 milyon dolar kaynak kullanıldı ve karayolu ağının tamamlanması, hava ve deniz taşımacılığının iyileştirilmesi, haberleşme altyapısının geliştirilmesi amacıyla birçok yatırım desteklendi. Bu yıl da ulaştırma ve haberleşme sektörüne 117 milyon liralık kaynak ayrıldığını vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında 2020 yılına kadar 225 kilometre bölünmüş yol, 145 kilometre tek yol olmak üzere toplam 400 kilometrelik yolun yapılmasının hedeflendiğini dile getiren Arslan, bu yıl için 45 milyon liralık ödenek ayrıldığını söyledi.

Haberleşme alanında da KKTC ile birçok projeye imza attıklarına işaret eden Arslan, KKTC'nin e-Devlet projesinde toplam fiziki gerçekleşmenin yüzde 35 seviyelerine ulaştığını bildirdi.

- Konuk Bakan Dürüst

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına yıllardır gösterdiği ilgi ve destek için şükranlarını ifade etti.

Türkiye'nin güçlenmesinin KKTC'ye de huzur ve güven getireceğini belirten Dürüst, Arslan'ın, kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Dürüst, "Verdiğiniz talimatlarla 2017 ve 2018 yıllarının, KKTC'de karayolları açısından atılım yılı olmasına vesile oluyorsunuz." dedi.

KKTC'deki çeşitli yol yapım projelerinin Kıbrıs halkı tarafından sevinçle karşılandığını anlatan Dürüst, Ada'nın kuzey kesimindeki sahil yolunun tamamlanması konusundaki taleplerini dile getirdi.

Görüşme, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.