Bakan Arslan, Mozambik Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Mesquita ile görüştü

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye ile Mozambik için önemli olan ulaştırma ve haberleşme alanında yapabileceklerini, bundan sonraki iş birliklerini ele alacaklarını belirtti.

Bakan Arslan, Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’nin Özel Temsilcisi, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Carlos Mesquita ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, 2011'de Mozambik'te büyükelçilik açılışından sonra iki ülke arasında gelişme gösteren ilişkilerin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini, gerek inşaat gerek havacılık gerekse denizcilik alanlarında problemsiz, iyi ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Özellikle denizcilik ile bilişim ve habercilik alanlarında Türkiye'nin elde ettiği tecrübe, birikim ve teknik altyapıyı istişare ederek Mozambik'te nasıl daha iş yapacaklarını konuşacaklarını dile getiren Arslan, "Her iki ülke için önemli olan ulaştırma ve haberleşme alanında yapabileceklerimizi, bundan sonra iş birliklerimizi ele alacağız." diye konuştu.

- "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına buradayım"

Mesquita ise iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına burada olduğunu dile getirerek, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmesinin ardından gerçekleşen bu görüşmede, gelecek portföyü görüşme olanağı elde ettiği için müteşekkir olduğunu belirtti.

Mozambik ile Türkiye arasındaki iş birliği ve ikili ilişkilerin, özellikle diplomasi, politika ve ticaret alanında çok daha iyileşmesi temennisinde bulunan Mesquita, "Mozambik'in sadece doğal kaynakları ve ihraç potansiyeli yok. Bunun yanında çok geniş tarım, enerji, ulaştırma alanlarında da yatırım yapma potansiyeli sunuyoruz. Ulaştırma koridorları sebebiyle denize kıyısı olmayan ülkeler açısından Mozambik, coğrafyası itibarıyla çok büyük sorumluklar taşıyan bir yerde. Bu öğleden sonra yatırım imkanlarını değerlendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin potansiyeli, deneyimi, nitelikli işgücü ve birikimi olduğunu vurgulayan Mesquita, "Bu bağlamda Mozambik ile Türkiye arasında 'kazan kazan', her iki tarafın da kazanacağı, güçlü iş birliği kurabileceğimiz kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mesquita, Türkiye'nin özel sektörü ve ikili iş birliklerini destekleyecek her türlü uluslararası kuruluşun ticari anlamda da Mozambik'te varolmasından ve Türkiye'nin verdiği destekten memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, barış ve istikrar içinde olan Mozambik'in her türlü yatırımcı ve girişimciye kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.