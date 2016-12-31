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Bakan Arslan, PTT çalışanlarının yeni yılını kutladı

- PTT Ankara Posta İşleme Merkezi'nde çalışanlarını ziyaret eden Arslan, sınır karakolundaki bir askere gönderilmek üzere, yılbaşı kartı yazdı - Bakan Arslan: - "Bakanlık olarak ulaştırmanın her modunda, Türkiye'nin her yerinde çalışanların özellikle görevleri başında olduğunu basın aracılığıyla vatandaşa göstermek adına ziyaret gerçekleştirdik"

Bakan Arslan, PTT çalışanlarının yeni yılını kutladı

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT Ankara Posta İşleme Merkezi'nde çalışanlarını ziyaret etti. Arslan, sınır karakolundaki bir askere gönderilmek üzere, yılbaşı kartı yazdı.

Bakan Arslan, PTT Ankara Posta İşleme Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutlayıp, hediye verdi.

Bu akşam, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak ulaştırmanın her modunda Türkiye'nin her yerinde çalışanların özellikle görevleri başında olduğunu basın aracılığıyla vatandaşa göstermek adına ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Posta İşleme Merkezinin yılda 120 milyon kayıtsız gönderi, 35 milyonda kayıtlı gönderinin bu yıl içinde işlendiğini anlatan Arslan, "Yaklaşık 2 bin çalışma arkadaşım var burada. Buradan ülkenin 80 iline hatta dünyanın her yerine gönderiler gidiyor. arkadaşlarımız 7/24 çalışıyor. Türkiye'nin her yerine gönderi ve kargoların bir an önce gitmesi adına arkadaşlarımız olağanüstü bir özveri sergilediğini vurgulamak isterim." diye konuştu.

PTT çalışanlarının yeni yıllarını kutlayarak, sağlık ve afiyet dileyen Bakan Arslan, 10 binlerce PTT çalışanı adına onları ziyaret ettiklerini kaydetti.

Arslan, bu gece iletişim sektöründe çok sayıda çalışanın, insanların hayatını kolaylaştırmak ve refah seviyesini artırmak için 7/24 görevlerini aksatmadan çalıştıklarını bildirdi.

Yeni yılın sağlık, barış ve huzur dileyen Arslan, PTT'nin yılbaşı dolayısıyla ücretsiz yılbaşı kartını hazırladığını ifade etti.

Bakan Arslan, sınır karakolunda bir askere gönderilmek üzere, "Ülkemizin güvenliğini, ailenizden üstün tutarak, yaptığınız görev nedeniyle sizleri tebrik ediyor, iyi yıllar dileklerimi siz ve çalışma arkadaşlarınıza iletiyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye yazdığı yılbaşı kartını, PTT çalışanları tarafından hediye edilen mührünü basarak, yolladı.

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Ahmet ArslanPTT
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