Bakan Arslan, soruları yanıtladı (1)

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprülerde fiyatlar, 2 Ocak tarihli döviz kuru baz alınarak hesaplanacak. Devlet tarafından işletilen köprü ve otoyollarda ise ücretler bu ayın enflasyonu da dikkate alınarak hesaplanacak." dedi.

Arslan, 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerindeki artışa ilişkin soruya karşılık Arslan, YİD modeliyle yapılanlarda sürecin belli olduğunu belirterek, "2 Ocak tarihli döviz kuru, bir önceki yılın 2 Ocak tarihindeki döviz kuruyla kıyaslanıyor aradaki fark hesaplanıp, Türk lirasına çevriliyor ve uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile YİD modeliyle işletilen otoyollardaki ücretin böyle belirleneceğini bildiren Arslan, mevcut köprü ve otoyollardaki ücret düzenlemelerinin ise bu ayın enflasyonu dikkate alınarak, yıl başından itibaren tespit edileceğini dile getirdi.

- Rus Büyükelçi Karlov'a suikast

Arslan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile ilgili soruyu yanıtlarken, benzer adli olaylarda gelen taleplerin 5651 ve 5809 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde BTK tarafından yerine getirildiğini söyledi.

Bu ve buna benzer konularla ilgili çalışma ve tespitleri yaptıklarını, ilgili yerlerle paylaştıklarını ifade eden Arslan, "Şifrelerin çözülmesi ve kırılması bizden beklenen bir durum değil." dedi.

- "Kağıt üzerindeki şirketlerin kapanması küçülme anlamına gelmez"

Havacılık sektörüne ilişkin eleştirilerin anımsatılması üzerine Arslan, söz konusu eleştirilerin zaman zaman yapıldığını söyledi. Birçok havayolu şirketinin kurulduğunu ancak bunlardan bazılarının kağıt üzerinde kaldığını belirten Arslan, kağıt üzerindeki şirketlerin kapanmasının sektörün küçülmesi şeklinde değerlendirilerek eleştiri yapılmasının doğru olmadığını bildirdi.

Türkiye'de uçuş için izin alan firmalardan bazılarının büyüdüğünü, bazılarının ise filosunu büyütememesi, başka pazarların cazip gelmesi veya Türkiye'deki firmalarla rekabet edememesi nedeniyle piyasadan çekildiklerini anlatan Arslan, bu durumun Türk havacılığının küçüldüğü, birilerinin Türkiye'yi terk ettiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Arslan, Türkiye'nin havacılık sektörünün dünya çapında büyüdüğünü belirterek, 119 ülkede 296 noktaya uçuş gerçekleşmesinin, havacılık sektörünün büyüdüğünün ve güçlendiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

(Sürecek)