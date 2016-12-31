Bakan Arslan soruları yanıtladı:

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nde 22-31 Aralık'ta araç geçişlerinden elde edilen yaklaşık 3,5 milyon liranın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediği kampanyaya aktarılacağını bildirdi.

Bakan Arslan, TCDD Kule Restoran'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerindeki indirimde maliyetin kim tarafından karşılanacağı sorusu üzerine Arslan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerde risklerin paylaşıldığını söyledi.

Arslan, söz konusu projelerin YİD modeliyle yapılmaması halinde öz kaynaklarla gerçekleştirileceğini ancak bunlar için kaynak bulunmasının zor olacağını anlattı.

Garantilerin bu amaçla verildiğine dikkati çeken Arslan, "Garantiye kadar olan rakam, devlet olarak bizim sorumluluğumuzda. Biz, yükleniciyle bu saatten sonra masaya oturup, hadi fiyat düşür deme lüksümüz yok. Orada bir kaybımız yok, fiyatı düşürdük, sürüm artacak. Biz dolayısıyla trafik artışından kaynaklı aslında elde ettiğimiz toplam gelir, daha da artacak. Buna mukabil o insanlarımız, körfezde 90 kilometreyi dolaşmayarak, yakıt tasarrufuyla milli ekonomiye katkı sağlamış olacaklar." diye konuştu.

Bakan Arslan, bir başka soruyu yanıtlarken yerli arama motoru ve Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile verilerin yurt içinde kalmasını amaçladıklarını söyledi. Yerli arama motoruyla bu sektörde iş alanı yaratacaklarını anlatan Arslan, bu alanda yurt dışına da iş yapar hale gelinmesinin hedeflendiğini bildirdi.

İnternet Değişim Noktası'nın oluşturulmasının da bu kapsamda konuşulan ve önemsedikleri bir konu olduğunu anlatan Arslan, yerli arama motorunun yararlarını, verilerin içeride kalması, reklamın içeriye verilmesi, ekonomik avantaj, bilgi güvenliği, küresel bazda hizmet olarak sıraladı.

Osman Gazi Köprüsü geçişlerinde yapılan indirimin ne kadar süreceği sorusu üzerine Arslan, söz konusu ücretlerin bir yıl geçerli olacağını ve bir sonraki sene tekrar ücretin değerlendirileceğini dile getirdi.

Arslan, 4,5G'de yerlilik konusundaki çalışmalara ilişkin soruyu yanıtlarken nisan ayında başlayan 4,5G'nin Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulandığını ve abone sayısının 46,5 milyona ulaştığını söyledi. Bu konuda yüzde 30 yerlilik şartının bulunduğunu anımsatan Arslan, "Bu yerlilik şartının operatörler tarafından yerine getirilemediğini biliyoruz. Ancak amaç hızlı bir şekilde sistemi hayata geçirmek ve insanımızın hizmetine sunmaktı. Biz, Bakanlık, BTK olarak operatörlerle ortak çalışma yapıyoruz ki bundan sonraki süreçte yerlilikte toplamda bu oranı yakalamış olalım." değerlendirmesinde bulundu.

- Şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlenen kampanya

Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretinde yüzde 25 indirim yapıldığını belirten Arslan, "Küçük araçlar için yaklaşık 90 lira olan fiyatı, 65,65 liraya düşürdük. Büyük araçlar için ise geçiş ücreti bunun katları oranında belirleniyor." dedi.

Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 24 bin araç geçtiğine işaret eden Arslan, buradan 22-31 Aralık'ta elde edilen yaklaşık 3,5 milyon liralık gelirin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediği kampanyaya aktarılacağını kaydetti.

Bakan Arslan bir soru üzerine Türksat'ın da Türk lirasını desteklemek için televizyon kanallarının kira bedellerinde dolar kurunu 3,30 lirada sabit tutacaklarını söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ'ye ilişkin soruya Bakan Arslan, "TCDD, demiryolunda yapacağı altyapının, bakımını da sağlayacak. Sadece TCDD Taşımcılığa değil başka şirketlere de hizmet verir hale gelecek. Ondan bir gelir elde edecek. Sinyal kontrolü de TCDD'de de olacak. TCDD Taşımacılık artık kamu kuruluşu olarak hayatını devam ettirse de özel sektörle rekabet edecek" yanıtını verdi.

Taşımcılık AŞ'nin lokomotif ve vagon kiralama işini de yapabileceğini bildiren Arslan, "Sektör, 2017 başından itibaren havacılık sektöründe olduğu gibi hem rekabete açılmış olacak hem de serbestleşmiş olacak. TCDD Taşımacılık da bu yeni duruma ayak uyduracak şekilde hazırlıklarını yapıyor." şeklinde konuştu.

Arslan, günde 40 Yüksek Hızlı Tren seferinin yapıldığını belirterek, "Demiryolu sektörü kışın daha çok tercih ediliyor. Hava şartları nedeniyle demiryolu seferlerinde düşüş yok, 40 seferle devam ediliyor. 2017'de bunu yüzde 50 artıracağız." ifadelerini kullandı.

Demiryolu sektöründe 96 yeni Yüksek Hızlı Tren ile ilgili süreci sanayi işbirliğiyle yürüteceklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Biz, ülkemize Yüksek Hızlı Tren teknolojisini transfer edebilme adına TÜLOMSAŞ'ı pilot ortak olarak belirleyip, YHT setini yapacak yüklenici, 20 tanesini kendi yapacak, 60 tanesini TÜLOMSAŞ ile ortak yapacak. Böylece teknoloji transferi olacak. Son 16 setin tamamını TÜLOMSAŞ yapacak. Böylece son 16 sete geldiğinde teknolojinin tamamını transfer etmiş, kendisi yüksek hızlı tren yapabilir böylece düşündüğümüz milli ve yerli tren setiyle ilgili konsepti tamamladığımızda artık ülkemizde milli ve yerli hızlı tren yapabilir hale geleceğiz." dedi.

- Posta gönderilerinin güvenliği

Arslan, posta gönderilerinin güvenliğine ilişkin yapılan çalışmada, İçişleri Bakanlığı da dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduklarını dile getirerek, "Bilgi paylaşımını onlarla da özellikle yapıyoruz ki eş zamanlı tedbirler alıp gereğini yapılım diye." dedi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da posta gönderilerinde kabul ve teslim aşamasında, gönderici ve alıcıdan kimlik ibrazının zorunlu olacağını, gönderilerin paketlerinin açılarak teslim alınacağını, kabul merkezlerine kamera sistemi kurulacağını söyledi.

Sayan, tüm posta gönderilerinin merkezi bir sistem tarafından kontrol edileceğini kaydetti.