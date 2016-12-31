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Bakan Arslan, Türksat çalışanlarının yeni yılını kutladı

- Türksat Şehit Ahmet Özsoy Merkezi'ni ziyaret eden Arslan, çalışanların yeni yılını kutlayarak, baklava ikram etti

Bakan Arslan, Türksat çalışanlarının yeni yılını kutladı

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat Şehit Ahmet Özsoy Merkezi'nde çalışanların yeni yılını kutlayarak, baklava ikram etti.

Arslan'a merkez hakkında bilgi veren Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat'ta beş ayrı yerde fonksiyon alanlarına göre nöbet tuttuklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız, yılbaşında da görevlerine devam ediyorlar." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi haber özgürlüğünün ve mutfakta üretilenin insana eriştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu herkesin gördüğünü dile getiren Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını insanımıza iletmek dahil olmak üzere basının mutfaktaki çalışmasının insanların televizyon ekranına gelmesinde Türksat önemli bir aracı. O akşam bunun öneminin farkında olan hainler, hainlik yaptı ve ne yazık ki iki görev şehidi verdik." diye konuştu.

Türksat'ın şehit verme pahasına da olsa mesaisinin başında 24 saat çalıştığını anlatan Arslan, "Çalıştıklarını bildiğimiz için biz, ziyaret edip onların yeni yıllarını kutlamak, aileleriyle huzurlu, mutlu, sağlıklı nice gelecek dilemek adına buradayız." ifadelerini kullandı.

Arslan, ziyaret edilen merkeze, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Türksat Tesisler İşletme Direktörü Ahmet Özsoy'un adının verildiğini belirterek, darbe girişimi sırasında gazi olan Muhammed Emin Sergili ve Ferhat Derecik'in o gece olduğu gibi bu gece de görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

Bakan Arslan daha sonra gazi Sergili ve Derecik ile fotoğraf çektirdi.

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Ahmet ArslanTürksat
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