Bakan Arslan'dan Harun Polat'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat'a, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu.

Arslan, Polat'a ve ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletirken Allah'tan şifa diledi. Doktorlardan Polat'ın durumuna ilişkin bilgi alan Arslan, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Polat'ın moralinin çok yerinde olduğunu söyledi.

Arslan, Harun Polat'ın güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirterek, "Hocalarımız gerekli müdahaleleri yapmışlar. 16 yaşına rağmen memlekete hizmetin çok önemli olduğunun farkında. Bizim de ondan aldığımız enerjiyle daha fazla gecemizi gündüzümüze katmamız lazım." dedi.

Lise öğrencisi Polat'ın ağır yaralandığı olay, Ağrı'da meydana gelmişti. Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Polat, ilk müdahalesinin ardından önce Erzurum'a sevk edilmiş, daha sonra ambulans uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.