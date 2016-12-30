Bakan Arslan'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017'nin mevcut projeleri bitirecekleri ve yeni projeleri hayata geçirecekleri bir yıl olacağını belirterek, "Bundan önceki yıllarda olduğu gibi hizmet kalitemizi daima artırarak, Türkiye'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşma konusunda gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arslan, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2016'nın Türkiye'nin daha fazla sorunla baş etmek mecburiyetinde olduğu bir dönem olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Türkiye'nin geçen yıl birçok terör örgütü ile aynı anda mücadele etmek mecburiyetinde kaldığını ve 15 Temmuz'da ülkeye ve millete karşı tehdit oluşturan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzüyle muhatap olduğunu kaydeden Arslan, "Hamdolsun, milletimiz 15 Temmuz gecesinde bütün siyasi görüşlerini, farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, görüşlerini, aidiyetlerini bir kenara bırakarak omuz omuza darbe girişimine karşı durarak, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısına göğsünü siper etti." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm olumsuzluklara ve bu olumsuzluklara karşı verilen kıyasıya mücadeleye rağmen 2016'nın daha önce başlattıkları birbirinden önemli projelerin devam ettiği ve başarıyla bitirildiği bir yıl olduğunun altını çizen Arslan, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Avrasya Tüneli ve Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli gibi "dünyaya parmak ısırtan" dev projeleri sonlandırarak hizmete açtıklarını hatırlattı.

- "2017'de üstlendiğimiz görevi en iyi şekilde yapacağız"

"2017 yılı da bizim için, mevcut projeleri bitirmek ve yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir dönem, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın vizyonuyla hareket ederek, üstlendiğimiz görevi en iyi şekilde yapacağımız bir yıl olacaktır" ifadesini kullanan Arslan, bu kapsamda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacaklarını, Kanal İstanbul ve 3 Katlı Tünel projesi gibi dev yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

Yüksek hızlı tren ağının genişletilmesi çalışmalarını sürdüreceklerini ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında taşımacılığa başlanacağını da belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Havayolları sektörümüzü 2017 yılında da dev yatırımlarla geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Denizcilikte de Avrupa'nın ilk 10 limanından birisi olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı, 9 Aralık'ta temelini attığımız Filyos Limanı ve Mersin Konteyner Limanı'na yönelik çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Bilgi toplumu olma hedefimiz doğrultusunda ülkemizin iletişimini daha da geliştireceğimiz bir döneme giriyoruz. 2016 yılına 4,5G teknolojisini milletimizin hizmetine sunduk. Şimdi 5G için çalışmaları başlatıyoruz. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi hizmet kalitemizi daima arttırarak, Türkiye'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşma konusunda gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

Arslan, 2017'nin Türk milleti adına umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olması dileğinde bulundu.











