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Bakan Çelik'ten personel alımı açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Bakanlığın taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Çelik'ten personel alımı açıklaması

ANKARA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, personel alımı hususunda neticeye vardıklarına dikkati çekerek, Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek için sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alacaklarını kaydetti.

Söz konusu personelin 874'ü ziraat, 328'i gıda, 96'sı su ürünleri, 10'u balıkçılık teknolojisi, 33'ü harita olmak üzere bin 341'inin mühendis ve 717’sinin veteriner hekimden oluşacağını belirten Çelik, "Bu belirlemeleri yaparken il ve ilçelerdeki ihtiyaçları dikkate aldık. Ayrıca gıda mühendislerinin büyükşehirlerde, veteriner hekimlerin ise hayvancılığın yoğunlukta olduğu bölgelerde yoğun olarak istihdam edilmesine dikkat ettik. Alımı yapılacak personelin pozisyonlarının vize işlemleri Maliye Bakanlığında tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı ile birlikte yerleştirme işlemleri çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. ÖSYM’nin belirleyeceği yerleştirme takvimi doğrultusunda müracaat ve yerleştirme işlemlerine başlanacak. Tercihler, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı sonrası alınmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi'ye 500, TKDK'ya 200 kişi alınacak

Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne (Tarım Kredi) alınacak 500 kişinin başvuru sürecinin de neticelendiğini ifade ederek, müracaatlara yönelik ön incelemelerin tamamlanmasının ardından mülakat yapılacağını, mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile yer ve saatin 19 Haziran’da açıklanacağını bildirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) ise yıl içinde 200 kişi alacaklarına işaret eden Çelik, bu konudaki detayları ise ileriki günlerde netleştireceklerinin altını çizdi.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

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