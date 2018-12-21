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Bakan Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber kategorisinde "Doğu Guta'nın bebekleri", yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de "Ramil altına koştu" adlı fotoğraflara oy verdi

Bakan Dönmez, AA'nın
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakanlıkta AA ekibini kabul eden Dönmez, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Bakan Dönmez, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın, "Doğu Guta'nın bebekleri" adlı fotoğrafa oy verdi.

Fotoğrafların da bir dili olduğunu belirten Dönmez, "Saatlerce üzerinde konuşularak anlatılamayacak bir olayı, bir enstantaneyi, bir kareye sıkıştırmak önemli bir konu. Bir fotoğraf karesi bir saatlik konuşmadan daha etkileyici olabiliyor. Seçmekte zorlandım." dedi.

Dönmez'in yaşam kategorisinde seçtiği kare, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafı oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında evi yanan ve kedisine sarılarak gözyaşı döken 83 yaşındaki Ali Meşe'nin görüldüğü fotoğrafı inceleyen Dönmez, bu kareyi çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Dönmez, spor kategorisinde ise tercihini Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Bakan Dönmez, özellikle atletizmde son yıllarda başarının arttığını belirterek, "Toplum olarak biraz ihmal ettiğimiz bir spor branşı. Ramil Bey de kardeşimiz bizim göğsümüzü kabarttı ve başarısı da artarak devam ediyor. Fotoğrafın kalitesi de çok güzel." dedi.

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