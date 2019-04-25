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Bakan Dönmez, Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel'i kabul etti

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin geçen yıl 27,1 ton olarak gerçekleşen altın üretiminin cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladığını belirterek, "2019'da üretim...

Bakan Dönmez, Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel'i kabul etti
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin geçen yıl 27,1 ton olarak gerçekleşen altın üretiminin cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladığını belirterek, "2019'da üretim hedefimiz 30 ton, 2020'de ise 35 ton seviyelerine ulaşmaktır." dedi.

Dönmez, Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yer altı kaynaklarının gün yüzüne çıkarılarak milletin hizmetine sunulması için her türlü teknolojik hamle ve insan kaynağı yatırımının yapıldığını söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin altın üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 27,1 tona ulaştığını ve cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"2019'da üretim hedefimiz 30 ton, 2020'de ise 35 ton seviyelerine ulaşmaktır. Üretim zincirinin her aşamasındaki çalışmalar Milli Enerji ve Maden Politikamızdaki hedeflerimize ulaşmak için çok önemli."

Dönmez, dünyanın en zor mesleğini icra eden maden işçilerinin, üretim zincirinin, madeni gün ışığıyla buluşturmak için yatırım yapan iş insanları kadar vazgeçilmez bir halkası olduğunu ifade etti.

Kabulde, altın madenciliğinin yanı sıra diğer madenlerin üretiminin artırılması ve ihracat konuları ele alındı.

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EnerjiFatih DönmezKabul
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