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Bakan Dönmez cenaze namazına katıldı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak görev yapan Süleyman Mümin Bulut'un (45) cenaze törenine...

Bakan Dönmez cenaze namazına katıldı
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Koordinasyon Dairesi Başkanı olarak görev yapan Süleyman Mümin Bulut'un (45) cenaze törenine katıldı.

Bulut için Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde, öğle namazını müteakip tören düzenlendi.

Cenaze namazında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bulut'un çalışma arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra enerji sektöründen temsilciler yer aldı.

Bulut'un cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

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CenazeENERJİ Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezSüleyman Mümin
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