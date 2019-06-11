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Bakan Dönmez İstanbul'da Bileciklilerle buluştu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "İstanbul'un her bir ilçesi, semti ve mahallesi bulunduğu yerin daha da üzerine çıkacak. Çünkü Binali Yıldırım demek, ilk günkü samimiyet, dünden bugüne tecrübe ve yarınki güzel İstanbul demek" - "Eminim ki 23 Haziran'da hak yerini bulacak ve Binali Bey 'Bismillah' diyerek İstanbul'da yepyeni bir dönemi başlatacak"

Bakan Dönmez İstanbul'da Bileciklilerle buluştu
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ilçede yaşayan Bileciklilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez İstanbul'daki hemşehrileriyle bir toplantıda buluştu.

Burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un 90'lı yıllarda bir buhran içinde olduğunu, çöp, çamur, çukur siyasetinden çok çektiğini anımsatan Dönmez, "Hamdolsun, 94'ten sonra Cumhurbaşkanımızın hizmet anlayışı İstanbul'un çözülemeyen sorunlarına ilaç oldu. Bu bayrak yarışı her geçen gün daha da ileri bir noktaya taşındı ve bugünlere geldi. Şimdi de bu bayrağı daha yukarılara taşıyacak, İstanbul'a hak ettiği değeri verecek Sayın Binali Yıldırım ile gönül belediyeciliği dönemi başlayacak." ifadesini kullandı.

Esnafın ve Bileciklilerin 23 Haziran'da İstanbul'u gönül belediyeciliğiyle buluşturmaya kararlı olduklarını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"İstanbul'un her bir ilçesi, semti ve mahallesi bulunduğu yerin daha da üzerine çıkacak. Çünkü Binali Yıldırım demek, ilk günkü samimiyet, dünden bugüne tecrübe ve yarınki güzel İstanbul demek. Binali Bey'in bugüne kadar yaptıkları ortada. Her biri birer abide. Muhalefetin adayına bakıyorsunuz, hiçbir vaadi yok. İstanbul için ortaya koyduğu bir vizyon, ufuk yok. Yaptığı tek şey mağdur edebiyatı yapmak ancak milletimiz gerçekleri görüyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu vicdan terazisinde tartıyor. Eminim ki 23 Haziran'da hak yerini bulacak ve Binali Bey 'Bismillah' diyerek İstanbul'da yepyeni bir dönemi başlatacak. Bilecikli hemşehrilerim de inanıyorum ki bu süreçte oylarıyla Binali Bey'i destekleyecek. 23 Haziran, İstanbul ve Türkiye için güzel bir başlangıç olacak."

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