Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji belgesel Bursa Rusya
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "15 Temmuz'da bir kez daha yüce milletimiz hainlere asil duruşuyla gereken cevabı verdi. Bu milletin bir mensubu olarak iftihar ediyorum"

Bakan Dönmez'den 15 Temmuz mesajı

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz'da bir kez daha hainlere asil duruşuyla cevap veren Türk milletinin mensubu olmaktan iftihar ettiğini belirterek, "Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek mümkün değil ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir." ifadesini kullandı.

Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından "unutmayacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Dönmez, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da bir kez daha yüce milletimiz hainlere asil duruşuyla gereken cevabı verdi. Bu milletin bir mensubu olarak iftihar ediyorum. Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek mümkün değil ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir. #Unutmayacağız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe GirişimiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5