Bakan Dönmez'den 2018'in enerji projeleriyle ilgili paylaşım

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018'de 4 bin 25 megavatlık kurulu gücün devreye alındığını ve bunun yüzde 93'ünün yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlıkça geçen yıl hayata geçirilen projeler ve bunlara ilişkin bazı bilgileri paylaştı.

2018'in enerjide ilklerin yılı olduğunu ve toplam 4 bin 25 megavatlık kurulu gücün devreye alındığını ifade eden Dönmez, yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınan bu kurulu gücün yüzde 93'ünü oluşturduğunu belirtti.

Ocak ayında Kazan Soda Elektrik Üretim Tesisinin açıldığını, şubat ayında dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesinin (FSRU) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devreye alındığını hatırlatan Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kavernalarında da dolumun başlatıldığını ifade etti.

Bakan Dönmez, geçen yıl hayata geçirilen diğer projelere ilişkin de şu bilgileri verdi:

"- Martta, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 55 eylem planı açıklandı. Yine martta Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar ödül töreni gerçekleşti.

- Nisanda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreninin yapılmasının ardından mayısta 35 yıl aradan sonra Hakkari'nin Çukurca ilçesinde petrol kuyusu için ilk kazma vuruldu. Mayısta ayrıca, "Bir Enerji Bir Nefes" sloganıyla enerji sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası başlatıldı. Aynı ayda Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Enerji Eğitim Hamlesi protokolü imzalandı.

- Haziranda Türkiye'nin Yeni Bor Stratejisi açıklandı. Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP'ın açılışının da yapıldığı bu ayda Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK), madencilik alanında standartları belirleyen CRIRSCO'ya üye oldu.

- Temmuzda, Nükleer Düzenleme Kurulu ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü kuruldu.

- Ağustosta Bulgaristan ile Türkiye arasında çift yönlü doğal gaz akışı sağlayacak Lozenets-Nedyalsko Doğal Gaz Boru Hattı açıldı.

- Eylülde Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 130 bin 770 megavat ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Güneş ve rüzgar enerjilerine dayalı YEKA olarak belirlenen bölgeler açıklandı. Türkiye'de enerji piyasalarının serbestleşmesi için önemli bir adım olan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası kuruldu.

- Ekimde Tüketici Zirvesi yapıldı ve rüzgar enerjisinde Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla için toplam bin megavatlık YEKA ihalesi ilan edildi. Ayrıca, STAR Rafinerisi hizmete girdi. Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi tanıtıldı ve Türkiye'nin yüzde 85'lik bölümü tarandı. TTK ve TKİ'ye ait 7 sahanın ruhsat devri gerçekleştirildi. Milli sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de ilk derin deniz sondajına bu ay içinde Alanya-1 kuyusu ile başladı.

- Kasımda TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümü tamamlandı ve kara çalışmalarına başlandı. Ayrıca, Mersin Kuzey Erdemli-1 sığ deniz sondajı gerçekleştirildi.

- Aralıkta 81 ilde 504 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı. Böylece toplamda doğal gaz verilen 15 milyon abone sayısına ulaşılarak 60 milyon kişi bu hizmetten yararlandırılmış oldu. Termik Santral ile Elektrik Üreticisi Sanayici ve İşadamları Derneği ve Kömür Üreticileri Derneği arasındaki Yerli Kömür Kullanımı Niyet Protokolü imzalandı. Buna ek olarak, boru hatlarının yerli İHA'larla korunması için Aselsan ile protokol imzalandı. Madencilikle ilgili ilk müracaat işlemleri, ruhsatlandırma, arama ve işletme gibi bütün iş ve işlemlerin web ve mobil üzerinden yapılmasını sağlayan e-maden projesinin yüzde 95'i tamamlandı. Son olarak Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulumu tamamlanmış oldu."

