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Bakan Dönmez'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter'dan yayımladığı mesajla kutladı. Dönmez, yaptığı paylaşımda, "Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı insanımıza sunan, enerjiyi...

Bakan Dönmez'den Dünya Kadınlar Günü mesajı
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter'dan yayımladığı mesajla kutladı.

Dönmez, yaptığı paylaşımda, "Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı insanımıza sunan, enerjiyi evlerimize ulaştıran, laboratuvarlarımızda ülkemizin enerji bağımsızlığı için büyük başarılara imza atan. Kabiliyetleriyle var olan kadınlarımız... #TürkiyeyeEnerjiVerenKadınlar #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerjisinin, Türkiye’nin kadınlarıyla yükseldiğini belirten Dönmez, "Beraber mesai yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık. Gayretli çalışmalarından ötürü kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez ayrıca Türkiye'de enerji sektöründe çalışan kadınların mesajlarından oluşan bir video paylaştı.

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Dünya Kadınlar GünüEnerjiEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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