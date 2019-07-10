Bakan Dönmez'den

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık olarak insan kaynakları özelinde bir strateji geliştireceklerini belirterek, "Bunun başlangıç noktasının liyakat tanımı olduğunu gördük. Sürekli değişen ve teknolojik gelişmelerin her daim etkilediği enerji sektöründe bir liyakat tanımı konusunda göreve geldiğimiz günden beri kendi içimizde tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Enerji çalışanlarımızın liyakat tanımında 3 temel özelliğin bulunması gerektiğini öngördük. Bunlar, kendini ve çevresindekileri geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası iletişim yönetimi ve çözüm odaklılık." dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen "Enerji Arama Buluşmaları: İnsan Kaynakları " çalıştayında değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak en önemli görevlerinin yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan Dönmez, bu seviye arttıkça beklentinin de arttığını ve kendilerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Dönmez, bakanlığın misyon, vizyon, hedef, plan ve politika üretimlerinin tek bir ana faktör üzerinde yükseldiğini, bunun da "insan" olduğunu söyledi.

Bir kuruluşun ancak insan kaynağı kadar iyi olabileceğini ifade eden Dönmez, "İnsan kaynağımız derken burada sadece bakanlık ve kurumlarını kastetmiyorum. Bakanlık olarak toplam kalite yönetimini önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir belgelendirme çalışması da yapıldı. Bakanlık merkez dahil bağlı kurumlarımız kalite belgelerini de almış oldular. Biz tüm bir enerji sektörü olarak her noktada insan kaynağımızı ileri götürmek ve geleceğe hazır hale getirmek zorundayız. Bu sebeple bugün sizlerle bir araya gelerek, sizlerin görüşlerini dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız not alacak. Son 2 seferdir uyguladığımız katılımcılık sürecini burada da işleteceğiz ve yaklaşım belgemiz, görüşler belgemiz ve karar belgelerimiz de sizlerin görüşüne sunulacak." diye konuştu.

- Çalışanların liyakat tanımında 3 temel özellik

Bakan Dönmez, elde edilecek çıktılarla hem kendilerinin hem de tüm sektörün stratejisini değerlendireceklerini ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon kuracaklarını, üniversitelerle görüşeceklerini belirtti.

Bakanlık olarak insan kaynakları özelinde bir strateji belirleyeceklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bir stratejide hedef ve o hedefe nasıl gidileceği, yani nereye ve nasıl soruları oldukça önemli. Buradan hareketle insan kaynakları özelinde, bir strateji belirlememiz gerektiğini ve bunun başlangıç noktasının 'liyakat tanımı' olduğunu gördük. Sürekli değişen ve teknolojik gelişmelerin her daim etkilediği enerji sektöründe bir liyakat tanımı konusunda göreve geldiğimiz günden beri kendi içimizde tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Enerji çalışanlarımızın liyakat tanımında 3 temel özelliğin bulunması gerektiğini öngördük. İlk olarak kendini ve çevresindekileri geliştirmek. Özetle burada personelimiz değişen teknoloji ve gelişmelere sadece kendini adapte etmekle kalmamalı, bulunduğu daire veya birimdeki diğer insanların da gelişimine katkıda bulunmalıdır diyoruz. Bunu başkalarından beklemeden kendi motivasyonu ile yapabilmelidir.

İkinci olarak kurum içi ve kurumlar arası iletişim yönetimi. Devlet olarak vatandaşımızla ilişkilerimizin zaten iyi olması gerekir. Bu nedenle birçok işimizde devlet mekanizmasını oluşturan onlarca kurum ve tarafla koordine olmamız hayati önem taşıyor. Diğer paydaşlara hızlıca ulaşan, konularına en hakim uzmanların zekasını sisteme hızla entegre edebilen, kendi zeka ve becerileri kadar tüm Türkiye'nin zeka ve becerisini de sisteme değer olarak ekleyebilen çalışanlara ihtiyacımız var."

- Yöneticiler için 5 liyakat kriteri

Bakan Dönmez, son olarak çözüm odaklılığın da 3 temel özellikten biri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimden bu yana söylediğim temel bir kriter var. Verilen bir iş, sağa sola paslanmadan, sorumluluk başka birimlere atılmadan hemen o noktada çözüm bulunmalı, vatandaş kapı kapı dolaşmamalı. Tüm çalışanlarımızın sonuç ve çözüm odaklı olması bu noktada devlet hizmetlerinin kalitesinin artması açısından da önemli." dedi.

Yöneticiler için de mevcut üç kritere iki yeni kriter eklediklerini kaydeden Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunların ilki stratejik liderlik. Bulunduğu birimi vizyonu ile şekillendirerek kaynakları doğru yöneten, bütçe ile uyumlu stratejik hedefler ve planlarla ilerleyen bunları dönem dönem kontrol eden yöneticilere ihtiyacımız var. İkinci olarak karar alma becerisi. Yöneticilerimiz gün içerisinde onlarca karar alıyor. Biz alınan kararlarda, derinlikli karar alma becerisini önemsiyoruz. Yani karar almadan önce fayda-maliyet, etki, iç ve dış bakış açılarına hakimiyet, istişareyi etkin kullanma gibi becerileri bir yönetici için önemli görüyoruz. Enerji sektöründe bir dönüşümü başaracaksak eğer, bu dönüşümde insanımız, bürokratımız, bilim insanlarımız ve tüm çalışanlarımız hazır olmalı. Bu konuda bir standart geliştirmek için liyakat tanımımızın ilk taslağını sizlerle paylaştık. Zeki insan kendi aklını kullanan, daha zeki insan ise başkalarının da aklından faydalanan kişidir. Biz de devlet olarak, bu konuda çalışan herkesin zekasından faydalanmayı, ortak aklı harekete geçirmeyi hedefliyoruz."