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Bakan Elvan Mali'de öğrenci yurdu açtı

- Kalkınma Bakanı Elvan: - "Hain FETÖ, yurt dışında ülkemize yönelik algı operasyonlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak onların yakasını hiçbir yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız"

Bakan Elvan Mali'de öğrenci yurdu açtı

BAMAKO (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mali'de Türkiye Maarif Vakfının bünyesindeki Şehit Fethi Sekin Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Elvan, açılış törenindeki konuşmasında Türkiye Maarif Vakfının birçok ülkede ve bölgede olduğu gibi Mali'de de çok önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Mali'de 5 kampüste 18 okulun faaliyet gösterdiğini dile getiren Elvan, söz konusu okullarda 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğünü, 480 personelin çalıştığını ifade etti.

Yurda, geçen yıl İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiğini belirten Elvan, "Allah ondan ve tüm şehitlerimizden razı olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Elvan, "Hain FETÖ, yurt dışında ülkemize yönelik algı operasyonlarını sürdürmeye çalışıyor. Ancak onların yakasını hiçbir yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu hain terör örgütünün peşini asla bırakmayacağız. Maarif Vakfı, bu noktada çok önemli bir görevi yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bölgesinde ve çevresinde mazlumların ve mağdurların umudu olan bir ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Elvan, Türkiye'nin elini her zaman bu insanlara uzattığını kaydetti.

Bakan Elvan, konuşmanın ardından okulu gezdi, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanOkulTürkiye Maarif Vakfı
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