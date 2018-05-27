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Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Bu yıl Mersin ilimizi sosyal destek programları anlamında güçlü bir şekilde Bakanlık olarak destekledik. Sadece Akdeniz ilçemize 10 milyon liralık bir sosyal destek programı desteği verdik. Bundan sonra da inşallah vermeye devam edeceğiz"

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu yıl Mersin ilimizi sosyal destek programları anlamında güçlü bir şekilde bakanlık olarak destekledik. Sadece Akdeniz ilçemize 10 milyon liralık bir sosyal destek programı desteği verdik. Bundan sonra da inşallah vermeye devam edeceğiz." dedi.

Elvan, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Barış Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşları daha huzurlu ve yaşanabilir bir mahalleye kavuşturabilmek adına çalıştıklarını bildirdi.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk'un özellikle altyapı çalışmalarında ciddi bir iyileşme sağladığını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

''Bu bölgelerin en önemli problemlerinden bir tanesi bağımlılık, uyuşturucu. Bu sorunla mücadelede çok yoğun bir çaba sarf ettik. Başta Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere gerçekten çok güzel çalışmalar çıkardık. Buradaki metruk binaların yıkılmasını sağladık ve oraların kötü amaçla kullanılmasının önüne geçtik. Allah'a çok şükür uyuşturucu ve bağımlılık konusu en önemli meselelerden biriyken bu tür mahallelerde, artık bu konu yavaş yavaş gündemden düşmeye başlamıştır.''

Elvan, Barış Mahallesi için kentsel dönüşüm projesi de geliştirildiğini anımsatarak, vatandaşların çok daha rahat ve konforlu mekanlarda yaşamalarını arzu ettiklerinin altını çizdi.

Bunu sağlamayı taahhüt ettiklerini dile getiren Elvan, "Ama siz hayır derseniz biz de o işi yapmayız. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. Neyi kabul ederseniz biz de onu kabul edeceğiz. Dolayısıyla burada en ufak bir mağduriyet söz konusu olmayacak, olması da mümkün değil." dedi.

Elvan, kente ve ilçeye yapılan yatırımlara vurgu yaparak, "Bu yıl Mersin ilimizi sosyal destek programları anlamında güçlü bir şekilde Bakanlık olarak destekledik. Sadece Akdeniz ilçemize 10 milyon liralık bir sosyal destek programı desteği verdik. Bundan sonra da inşallah vermeye devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Bakan Elvan'a programda Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanMersin
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