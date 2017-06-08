Bakan Elvan, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Beklentilerin üzerinde gelen sanayi üretimi rakamları, üretimde çarkların yeniden hızlı bir şekilde dönmeye başladığının göstergesidir. Bu, hükümetimizin ekonomi alanında attığı adımların meyvesini verdiğinin de apaçık bir işaretidir." ifadesini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Nisanda sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artış kaydettiğini anımsatan Elvan, beklentilerin üzerinde gelen verilerin üretimde çarkların yeniden hızlı bir şekilde dönmeye başladığını gösterdiğini, bunun hükümetin ekonomi alanında attığı adımların meyvesini verdiğinin de apaçık bir işareti olduğunu belirtti.

Elvan, alt kalemlere bakıldığında tablonun ne kadar olumlu olduğunun görüleceğini, sermaye malı üretiminde yıllık bazda yüzde 24,7, dayanaklı tüketim malı üretiminde yüzde 16,2, motorlu kara taşıtı-treyler-yarı treyler imalatında yüzde 19,6, mobilya üretiminde yüzde 28,7, elektrikli teçhizat imalatında yüzde 13,3 ve bilgisayarların-elektronik ve optik ürünlerin imalatında yüzde 32,9 artış kaydedildiğini ifade etti.

Alınan tedbirlerin, teşviklerin ve Kredi Garanti Fonu uygulamasının özellikle imalat sanayi üretimine yansıdığının görüldüğünü vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"İmalat sanayinde üretim rakamı da nisan ayında yüzde 7,3 gibi yüksek bir artış göstermiştir. İhracattaki artış da sanayi üretimini destekler niteliktedir. Sanayi üretimindeki canlanma 2017 yılı büyümesini yukarı yönlü desteklemektedir. Türkiye tekrar ivme kazanan ekonomik büyümesiyle yükselen piyasa ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaktadır. Uluslararası kuruluşların ülkemiz için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri de bunun bir göstergesidir. 2016 yılında karşılaşılan tüm zorluklara, hain darbe girişimine, yurt dışı ve yurt içi kaynaklı olumsuz propagandalara rağmen ekonomimiz dimdik ayakta kalmış ve kısa sürede kendini toplamıştır. 2017 yılı ekonomimiz için her açıdan parlak bir yıl olacaktır."