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Bakan Elvan, Senegal Planlama Bakanı Kante ile görüştü

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Senegal Planlama Bakanı Cheikh Kante ile bir araya geldi.Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, Kalkınma Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verildiği öğrenildi.

Bakan Elvan, Senegal Planlama Bakanı Kante ile görüştü

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Senegal Planlama Bakanı Cheikh Kante ile bir araya geldi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, Kalkınma Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
GörüşmeLütfi ElvanSenegal Planlama Bakanı Cheikh Kante
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