Bakan Elvan'dan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, Türkiye'nin, milletinden ve milletinin değerlerinden aldığı güçle, hiçbir şekilde yolundan taviz vermeden güçlenmeye, kalkınmaya, milletinin huzur ve istikrarını korumaya devam edeceğini bildirdi.

Elvan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin, Türk dünyasının ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ederek bayramın barış, kardeşlik, huzur getirmesini diledi.

"Milletler gelenekleriyle geleceklerini inşa ederler." ifadelerini kullanan Elvan, yardımlaşmanın, dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin sembolü olan bayramların milletin birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek günler olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin, milletinden ve milletinin değerlerinden aldığı güçle, hiçbir şekilde yolundan taviz vermeden güçlenmeye, kalkınmaya, milletinin huzur ve istikrarını korumaya devam edeceğini belirten Elvan, "Bu duygularla tekrar milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayram yolculuklarında vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, kazaya mahal vermeden sevdiklerine kavuşmasını özellikle istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.