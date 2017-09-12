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Bakan Fakıbaba çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini açıkladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba,"Yaş üzümde geçen yıl rekolte 4 milyon tondu, bu sene 4 milyon 200 bin ton. Kuru üzümde ise geçen yıl rekolte 313 bin tondu, bu sene ise 310 bin ton." dedi.

Bakan Fakıbaba çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini açıkladı

MANİSA (AA) - Manisa'da bir otelde düzenlediği toplantıda 2017-2018 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geçen yıl 4 milyon ton yaş üzüm, 313 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretildiğini hatırlattı.

"Yaş üzümde geçen yıl rekolte 4 milyon tondu, bu sene 4 milyon 200 bin ton. Kuru üzümde ise geçen yıl rekolte 313 bin tondu, bu sene ise 310 bin ton. Bunlar güvenilir rakamlardır." diyen Fakıbaba, üreticinin ürünününü değerinde satamayacağı yönünde kaygılanmasına gerek olmadığını ifade etti.

Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bana talimat verdi, 'üzüm 4 liranın altında olamaz, gideceksin bu işi çözeceksin' dedi. Üzümünüzü 4 liranın altında sattırmayacağız. Şu an hazırlıklarına başladık, depo arayışımız devam ediyor, 9 numara kalitedeki üzümü istediğimiz kadar 4 liradan alacağız ve 15 gün içinde paranızı ödeyeceğiz.

Bu, AK Parti hükümetinin, Sayın Cumhurbaşkanınızın, Başbakanınızın ve Tarım Bakanınızın size sözüdür. Güven her şeyin üzerindedir. Rahat olun, üzümünüzü alacağız, sınırsız bir şekilde alacağız, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz."

Kapalı devre sulama hedefi

Tarımın ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahip olduğunu, Türkiye'nin gıdasına güvenilen, hayvancılığı ve tarımı iyi uygulayan bir ülke olduğu takdirde sadece bölgesinde değil dünyada söz sahibi bir ülke olacağına dikkati çeken Fakıbaba, en büyük amacının kapalı devre sulama sistemini yaygınlaştırmak olduğuna işaret etti.

"Vahşi sulama ile toprağı rezil etmişiz, Fakıbaba dönemi denince akla gelecek ilk şey kapalı devre sulama olacak." diyen Fakıbaba, kapalı sulama yatırımlarına yüzde 50 oranında hibe desteği verdiklerini, bu sulama yöntemiyle vahşi sulamaya göre 5 misli alanın suya kavuşabildiğini dile getirdi.

Muhabir: Ahmet Bayram

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Anahtar Kelimeler:
EkonomiGıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaKuru üzümManisa
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