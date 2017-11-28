Bakan Fakıbaba, Gönenli kadın girişimcileri kabul etti

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kadınların elinin değdiği her işte bereket oluyor. Kadınıyla erkeğiyle tarım ve hayvancılığı düzelteceğiz." dedi.

Fakıbaba, Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurdukları tarımsal kalkınma kooperatifiyle dikkati çeken kadın girişimci heyetini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kabul etti.

Kooperatif Başkanı Berrin Yetkin Var, görüşmede Fakıbaba'ya, 2013'te IPARD Programı desteğiyle kurdukları çiftliğe ilişkin bilgi verdi. 358 bin liralık destekle başladıkları işte kadın dayanışmasıyla başarı sağladıklarını anlatan Var, çalışmalarını bölgesel boyuta taşımak için Fakıbaba'dan destek istedi.

Bakan Fakıbaba da bu tür girişimlerin umutlarını artırdığını belirterek, "Kadın girişimcilerimiz 3 yıl önce 40 kuzuyla işe başlamışlar, şu anda ellerinde 400 kuzu var. İsteselerdi 800'e de çıkabileceklerini ifade ediyorlar. Kooperatif olarak farklı ürünler üretiyorlar. 500 dönümlük arazi kiralayıp ekim yaparak koyunlar için kaba yem tedariki sağlıyorlar. Desteği kadınlara vermekte ne kadar haklı olduğumuzun ispatı bu." diye konuştu.

Türkiye'nin hemen her bölgesinde buna benzer örneklere şahit olduğunu vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Kadınlar bir işe sahip çıkınca önünü alamıyorsunuz ve işler düzeliyor. Engelli kuzuyu anne şefkatiyle büyütmenize, mili servet olarak değerlendirmenize ve bu gayretlerinize söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yakında kadınların kurduğu küçük aile işletmelerine desteğimizi içeren bir paket açıklayacağız. Kadınların elinin değdiği her işte bereket oluyor. Kadınıyla erkeğiyle tarım ve hayvancılığı düzelteceğiz."

Heyet, beraberinde getirdikleri ürünleri de görüşme sonunda Bakan Fakıbaba'ya takdim etti.