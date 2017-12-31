Bakan Fakıbaba'dan şehit ailesine ziyaret

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz şehidi Ali Anar'ın Kahramankazan ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Fakıbaba, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nün nizamiye kapısında şehit edilen Ali Anar'ın Ahi Mahallesi'ndeki evine yılbaşı dolayısıyla ziyarette bulundu.

Fakıbaba, şehidin babası Hüseyin, annesi Yurdagül ve eşi Nuray Anar'a başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit yakınlarıyla sohbet eden Fakıbaba, daha sonra Ahi Mahallesi'ndeki köy konağında çiftçilerle bir araya geldi.

Fakıbaba, yaptığı konuşmada, Kahramankazan halkının 15 Temmuz’da gösterdiği cesaretin tüm Türkiye tarafından bilindiğini söyledi.

Kahramankazan'ın artık Türkiye'nin kalbinde olduğunu belirten Fakıbaba, şöyle konuştu:



"Özellikle bu akşam şehit ailelerini dolaşmayı çok arzu ediyordum. Bu istek de özellikle Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan gelince benim için çok anlamlı oldu. Şehitler bizim de ailemiz. Şehidimizin en küçük oğlu Muhammed'in sünnetine de geleceğiz, kirvesi olacağım. Allah herkese şehitlik mertebesini nasip etsin. Şehit ve gazilerimiz olmasaydı, biz şu an burada olmayacaktık, parçalanıp bölünecektik. Vatan hainlerinin de gerekli cezaya çarptırılacağına inanıyorum."



Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki uçakların havalanmasını önlemek için tarlasını ateşe veren Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik'in evini de ziyaret eden Fakıbaba, vatandaşların darbe girişimine karşı reaksiyon kabiliyetlerine hayran kaldığını dile getirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Kahramankazanlıları darbe gecesi gösterdikleri kahramanca duruş dolayısıyla kutlayarak, "Uçağı kaldırmama adına tarlayı da yakıyoruz, evimizi de yakıyoruz. Bu düşünce, 15 Temmuz'u önleyen bir düşüncedir. Ben Hicabi Bey'i yürekten kutluyorum. 'Ben bu uçakların kalkmasını nasıl engellerim?' İşte bu düşünce beni çok etkiledi. Bu sebeple Hicabi Bey ile tanışmak istedim ve buraya geldim. Böyle arkadaşlarımız olmasaydı, emin olun, şu an Türkiye olmayacaktı." diye konuştu.