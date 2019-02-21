Bakan Fatih Dönmez STK temsilcileriyle buluştu

Sisteme verilen günlük gaz 200 milyon metreküptü. Biz de vatandaşlarımız hissetmesin diye bazen yeri geliyor santralleri kapatıyor, ikincil yakıtlara geçiyorduk. Bu sene doğal gazda günlük talep 250 milyon metreküp oldu. Kesintiye, kısıntıya gitmedik. 50 milyon metreküp daha isteselerdi bunu sisteme verebilecek kapasitemiz vardı. 310 milyon metreküp günlük kapasiteye ulaştık." dedi.



Bakan Dönmez ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ahi Evran Ocağı İş Adamları Derneğinin de aralarında yer aldığı başkentteki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.



Dönmez, burada yaptığı konuşmada, enerji sektörünün varlığında değil yokluğunda anılan bir sektör olduğunu belirterek, "Belki hafızalarınızdan silinmemiştir.



Gün içinde saatlerce elektrik kesintisi söz konusu oluyordu. Bugün hamd olsun kesinti yok. Biz de kesintisiz devam etmek zorundayız. Vatandaşlarımız soğukta, karanlıkta ve yolda kalmasın diye 7 gün 24 saat çalışmaya mecburuz." diye konuştu.



Türkiye’de 81 ile doğal gaz götürüldüğünü aktaran Dönmez, toplam 510 yerleşim birimine doğal gaz ulaştırıldığını kaydetti.



Dönmez, Türkiye’de nüfusun yüzde 62’sinin doğal gaz kullandığını ve tüm nüfusun yüzde 70’inin doğal gaza erişimi olduğunu vurguladı.



Bakan Dönmez, Türkiye’de günlük doğal gaz talebinin 240-250 milyon metreküpe ulaştığı zamanlar olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Türkiye’de talebin günlük 240-250 milyon metreküp olduğu dönemler vardı. Sisteme verilen günlük gaz 200 milyon metreküptü. Biz de vatandaşlarımız hissetmesin diye bazen yeri geliyor santralleri kapatıyor, ikincil yakıtlara geçiyorduk. Bu sene talep 250 milyon metreküp oldu. Kesintiye kısıntıya gitmedik. 50 milyon metreküp daha isteselerdi bunu sisteme verebilecek kapasitemiz vardı. 310 milyon metreküp günlük kapasiteye ulaştık."



Son günlerde farklı illeri ziyaret ettiklerini ifade eden Dönmez, bazı belediye başkan adaylarının kendi yetki alanlarında olmayan vaat ve taahhütlerde bulunduğuna dair mesajlar aldıklarını aktardı.



Dönmez, doğal gaz getirmeye dair yetkilerin kanunda belli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Özellikle muhalefet adayları doğal gaz getireceğiz, ucuzlatacağız gibi birtakım taahhütlerde bulunuyor. Doğal gazı getirme işi kanunda belli. Bakanlığımız, EPDK ve doğal gaz dağıtım şirketleri var. Bunları bir tarafa bırakarak sanki kendi cebinden, belediye bütçesinden yapılacakmış gibi, bunlar doğru değil. Aldanmayın."



Tanzim satışlar



Ahilik kavramına da değinen Dönmez, ahiliğin dürüstlük olgusunu hatırlattığını belirtti.



Dönmez, ahiliğin tarihi bir kültürel değer olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:



"Ahiliğin özü, iyi ahlak, doğruluk ve kardeşliktir. Bugün yaşadığımız süreç ahilik kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Daha fazla kar, hırs ve açgözlülük yoktur ahilikte. Kimlerin hangi bahanelerle fırsatçılık yaptığını, fahiş karlar elde ettiğini hep birlikte görüyoruz. Bu, ne zamanki milletin sırtından haksız kazanca dönüşür işte orada karşılarına biz çıkarız. Ticarete diyecek bir şeyimiz yok ama tarladan 3 liraya alınan domates markette, manavda nasıl 9-10 lira olur? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun izahını sordu, kimse de izah edemedi. Bunun üzerine 'İzah edilemiyorsa haksız kazanç vardır biz buna engel oluruz' denildi. Vatandaşımızın sofrasına el uzattırmayız. Tanzim satış olayı da bu şekilde gündeme gelmiş oldu."



Toplantıda AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de hazır bulundu.