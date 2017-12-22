Bakan Özlü, down sendromlu Filistinli Muhammed'i kabul etti

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, savaşların ve haksızlıkların en çok çocukları mağdur ettiğini belirterek, "İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan, kötü muamele gören ve sonrasında serbest bırakılan Filistinli genç Muhammed Tavil'i ve ailesini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum." dedi.

Bakan Özlü, down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, annesi Vecihe, babası Halil İbrahim et-Tavil ile ailenin Türkiye'ye getirilmesine öncülük eden Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay'ı Bakanlıkta kabul etti.

Savaşların ve haksızlıkların en çok çocukları mağdur ettiğini ve etkilediğini vurgulayan Özlü, "İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan, kötü muamele gören ve sonrasında serbest bırakılan Filistinli genç Muhammed Tavil'i ve ailesini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum. Muhammed gibi sembol isimler ve nice isimsiz kahramanlar sayesinde mutlak surette hak, vicdan ve ilahi adalet kazanacaktır." diye konuştu.

Filistinli çocukların çektikleri sıkıntılara karşın inançlarının gücüne dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Onların dirayeti, vicdanı, tertemiz kalpleri ve duaları, eninde sonunda zulüm karşısında galip gelecektir. Filistinli çocukların nesillerdir çektiği sıkıntılar, bu sarsılmaz inanç karşısında eminim ki sona erecektir. Filistin eski lideri rahmetli Yaser Arafat'ın, 'küçük generaller' dediği bu çocuklar, büyük cesaretleri ve kocaman yürekleriyle dimdik ayakta kalmaya devam edeceklerdir."

Özlü, Filistinli Muhammed'in Türkiye'ye getirilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Muhammed Abdullah Tuncay'a ve Federasyonun Genel Sekreteri Aydan Tuncay'a teşekkür etti.

Bakan Özlü, Muhammed'e ve ailesine hediyeler verdi. Muhammed de Özlü'ye Filistin atkısı hediye ederek şükranlarını dile getirdi.