Bakan Özlü'nün çıkışı OSB'leri mutlu etti

Sanayi Bakanı Faruk Özlü’ nün OSB’lerle ilgili sözlerine tam destek veren Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı Abdullah Teber, “Bu sözler bize yeni bir şevk verdi. Küçük sorunlarımızın çözüleceği umudunu yeşertti” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ nün organize sanayi bölgelerin (OSB) ilgili açıklamalarına iş dünyasından destek geldi.

OSB’lerin öneminin son dönemde pek dile getirilmediğini söyleyen Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Kurucularından Abdullah Teber, “Ancak görüyoruz ki Faruk Özlü bakanımızın son sözleri bizi bu konuda mutlu etti” dedi ve şöyle konuştu:



“Sayın bakan OSB'lerin işsizlik, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynadığını ifade ediyor. Bizler tam da bunu söylüyoruz. Yine Bakan Özlü planlı kalkınmanın önünü açacak sistemin OSB’ler olduğunu ifade ediyor. Aynen katılıyoruz. Ama bu kadar işlevsem OSB’lerin okyanusu geçip küçük sorunlarda boğulduğunu görüyoruz. Bu konuda çözüm bekliyoruz. Bakan sözleri iş dünyasına heyecan getirdi. Şimdi önümüzdeki günlerde kendisinden randevu alıp sorunlarımızı kendisine aktaracağız.”

