Bakan Özlü, şehit yakınları ve gazilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu topraklar, terör örgütlerine ve onların ağa babalarına karşı her durumda savunulmaya, korunmaya devam edecek. Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde veya dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltıda şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Kuran tilaveti ile başlayan etkinliğe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Önder Çelik başta olmak üzere çok sayıda yetkili katıldı.

Toplantıda konuşan Özlü, etkinliğin anlam ve önemine işaret ederek, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldikleri her organizasyonun kendileri için şeref olduğunu söyledi.

"Sizler evlatlarınızı bu, memleket, bu vatan, bu topraklar için feda etmiş kişilersiniz, sizlere duyduğumuz saygının, sevginin ve muhabbetin sınırı yok." diyen Özlü, şehit yakınlarına şöyle seslendi:

"Şundan emin olun, şehit verdiğiniz evlatlarınızın emaneti bizim başımızın üstündedir. Onlar şehadet mertebesine erene kadar sizin çocuklarınızdı ama artık bugün şehadet mertebesine erdikten sonra bütün milletin evladı olmuşlardır. Bu sebeple sizlerin yeri 81 milyon Türk vatandaşının başının üstüdür. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz varlığımızın, birliğimizin istikbalimizin birer mührü olarak anılmaya devam edecek.

Devletimizin ve milletimizin, gözü, kulağı ve kalbi sizlerle beraber. Sizin parmağınıza diken batsa bizim kolumuz kanar. Devletimizin bütün kapıları ve milletimizin kalbi, sizler için ardına kadar açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün Bakanlıklarımız ve kurumlarımız sizler için seferber olacaklar. Bakanlığımıza bağlı olan KOSGEB ve TÜBİTAK şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında."

TÜBİTAK ve KOSGEB çatısı altında, şehit yakınları ve gaziler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özlü, her anlamda desteklere devam edeceklerinin altını çizdi.

Özlü, "Türkiye'yi hedef alan herkes şunu çok iyi bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek. Bu topraklar, terör örgütlerine ve onların ağa babalarına karşı her durumda savunulmaya, korunmaya devam edecek. Hiç bir gücün sınırlarımızın içinde veya dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri şükran ve minnetle anan Özlü, şehit hatıralarının ilelebet yaşatılacağını söyledi.

Program kapsamında bazı şehit babaları da konuşma yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Koray Karaca'nın babası Ramazan Karaca da kürsüye çıktı. Kendisini kötü hissetmesinden dolayı konuşamayan Karaca'nın yerine Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Önder Çelik kısa bir konuşma yaparak, şehit babasının duygularını paylaştı.

Yetkililer daha sonra şehit yakınları ve gazilere çeşitli hediyeler takdim etti.



























