Bakan Özlü, verimlilik istatistiklerini değerlendirdi

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ülke ekonomisindeki güven ve istikrarın olumlu etkilerinin 2017 yılı 1. çeyreğindeki verimlilik artış rakamlarına yansıdığının net olarak görüldüğünü bildirdi.

Özlü, yazılı açıklamasında, bu yılın 1. çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini değerlendirdi.



Bakanlığın Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Üç Aylık Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında yayımlanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksinin, 2017 yılı 1. döneminde, bir önceki döneme göre (2016 yılı 4. dönemi) yüzde 4,04 arttığına işaret eden Özlü, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı 1. dönemi) yüzde 3,96 yükseldiğini anımsattı.

İşgücü verimliliğinin kaynaklarına bakıldığında 2017 yılı 1. çeyreğinde gerçekleşen artışın hem bir önceki döneme göre hem de önceki yılın aynı dönemine göre artan üretim endeksi kaynaklı olduğuna değinen Özlü, şunları kaydetti:

"Son 29 dönem için toplam sanayi verimlilik artışının kaynaklarına bakıldığında bu artışın üretim artışı kaynaklı olduğu ve büyümenin itici gücünün istikrarlı bir şekilde artan istihdamın yanında üretim endeksi olduğu ortaya çıkmaktadır. Verilere göre, 2010 yılı başından itibaren üretim endeksinin yıllık ortalama yüzde 5,28 arttığını gözlemekteyiz.

Bölümler itibarıyla bakıldığında, önceki döneme göre çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayini oluşturan 24 alt sektörün 19’unda artış olmuş, en büyük artış yüzde 20,79 ile mobilya imalatı, en büyük azalış ise yüzde 15,18 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı bölümünde olduğu görülmüştür.

Ülkemiz ekonomisindeki güven ve istikrarın olumlu etkilerinin 2017 birinci çeyreğindeki verimlilik artış rakamlarına da yansıdığı net olarak görülmektedir. Ekonominin gerek arz eden tarafı olarak üretim kesimi gerekse talep eden kesimlerinin hükümetin ekonomik politika ve programlarına olan güveni de ekonomik istikrarın ve dolayısıyla verimlilik artışlarının devam edeceği konusundaki öngörülerimizi güçlendirmektedir.