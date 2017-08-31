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Bakan Özlü'den Kurban Bayramı mesajı

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "İleri sanayi ülkesi Türkiye, bilim merkezi Türkiye ve teknoloji üssü Türkiye hedefleri artık bizim için hayal olmaktan çıkmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz"

Bakan Özlü'den Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin, ileri sanayi ülkesi, bilim merkezi ve teknoloji üssü olma hedeflerinin artık hayal olmadığını belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bayramın Türk milleti ve tüm İslam aleminin esenliğine, barışına ve dirliğine vesile olmasını diledi.

Bu bayramda da Türkiye'nin huzuru ve kardeşliğinin devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu ifade eden Özlü, "Türkiye, yakın çevresinde yaşanan bütün olumsuzluklara, çatışmalara ve kaosa rağmen, toplumsal barışını ve güvenliğini korumakta ve pekiştirmektedir. Türkiyemiz engin tarihi tecrübesi, dinamik nüfusu ve her alanda iyi yetişmiş insan kaynağıyla göz doldurmaktadır. Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarımız devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, Türkiye'nin bugün itibariyle dünya standartlarında küresel rekabet gücüne sahip güçlü sektörleri bulunduğunu belirterek, hem devletin hem de iş dünyasının her alandaki sektörel birikim ve tecrübesiyle 2023 hedeflerine kilitlendiğini bildirdi.

Hükümet ile Bakanlığın bilimi ve teknolojiyi sanayi üretiminin odağına koymak için sayısız projeyi, teşvik sitemini, desteği, yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiğini vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"İleri sanayi ülkesi Türkiye, bilim merkezi Türkiye ve teknoloji üssü Türkiye hedefleri artık bizim için hayal olmaktan çıkmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın milletimizin büyük Türkiye hedefine doğru geri dönülmez yürüyüşüne vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖzlüKurban Bayramı
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